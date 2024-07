Femminicidio Roma Molinaro si avvale della facoltà di non rispondere davanti al gip

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 6 luglio 2024) Gianluca, l'uomo che giovedì pomeriggio ha aperto il fuoco contro la sua ex compagna Manuela Petrangeli, fisioterapista di 51 anni e madre di suo figlio di 9 anni, in via degli Orseolo nella zona di Casetta Mattei, a, si è avvalsodi nondurante l'interrogatorio di convalida avvenuto questa mattina nel carcere di Regina Coeli.