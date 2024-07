FC 24 Evoluzione Bagliore Festival del calcio II

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di sabato 6 luglio 2024) Ecco una guida completa dedicata all’denominata “delII” disponibile in Ultimate Team su EA FC 24! Una delle novità più interessanti di EA SPORTS FC 24 sono le Evolution: nel corso di ogni stagione di Ultimate Team ci verrà data la possibilità di potenziare alcune delle card in nostro possesso, completando degli speciali obiettivi. Come specificato da EA nelle note degli sviluppatori dedicate al lancio di Ultimate Team su EA FC 24, ci saranno varie tipologie di evoluzioni che potranno andare a potenziare a seconda dei casi, l’overall, le statistiche in game, le stelle skill o piede debole, i work rates, gli stili di gioco, o anche modifiche solo di carattere estetico, come l’aspetto della card. Nel corso dell’anno proveremo a fornirvi una guida su ciascuna delle “Evolutions” messe a disposizione da EA Sports segnalandovi: Requisiti: le caratteristiche, come overall, statistiche etc, che devono avere le card per poter seguire quel particolare percorso diSfide: Gli obiettivi da superare per ottenere l’upgrade Potenziamenti: Le modifiche che l’apporta alle card Data di scadenza: Ogniè disponibile per un tempo limitato Vi forniremo anche una lista di alcune possibili card da utilizzare per ciascunaRicordiamo che affinché l’abbia effetto, prima di affrontare le sfide occorre rendere attiva la card presente in quello specifico slot