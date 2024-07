Fabrizio Cotognini è la promessa mantenuta dell’arte contemporanea italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 luglio 2024) Poco più che quarantenne,è un artista ormai affermato sulla scena, nonché vincitore del Premio Cairo nel 2018. Diplomato in Pittura e Scultura all’accademia di Belle arti di Macerata, città in cui è nato nel 1983, ha scelto di vivere vicino al mare, a Civitanova Marche, per la famiglia e per beneficiare di una maggiore qualità della vita, che influisce positivamente sul suo lavoro. Sehnsucht. Courtesy of Fondazione Morra GrecoIl suo gesto artistico si distingue per un costante rimando all’antico, rivisitato in chiave, con un uso privilegiato del disegno.integra anche le possibilità offerte dai nuovi media, esplorando varie declinazioni dell’orizzonte archeologico e storico-artistico.