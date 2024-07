F1 Newey non si sbilancia | Futuro? Non so decido entro fine anno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Bisognerà ancora attendere per conoscere ildi Adrian. Il progettista, che lascerà la Red Bull a inizio 2025, per il momento non si: “Cosa succederà dopo? Non lo so. Al momento, sto ancora lavorando sulla RB17, e poi mi prenderò un po’ di tempo libero”, le sue parole a Sky Sports Uk. Decisione?: “Sì, è sicuramente l’obiettivo. Per allora dovrò aver già preso una decisione”. F1,non si: “? Non so,” SportFace. .