Evade dai domiciliari per andare al bar ma non paga il conto

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidagli arrestiper recarsi al bar a bere alcolici, ma si rifiuta dire ilaggredendo il titolare ed i vigili urbani che poi lo arrestano. È accaduto ieri sera in un bar a Pomigliano d’arco (Napoli), dove gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Emiliano Nacar, sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni cittadini preoccupati dalle urla provenienti da un esercizio commerciale in Piazza Municipio. I vigili, giunti sul posto, hanno poi constatato che l’esercente stava cercando di convincere l’avventore, un 32enne del posto, are ildi quanto consumato. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha rifiutato di giustificare il proprio comportamento ed ha aggredito gli agenti con calci e spinte, rifugiandosi nel bagno adiacente all’attività commerciale nel tentativo di opporre resistenza.