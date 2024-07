Euro2024 | Germania Kroos saluta Orgogliosi di quanto fatto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Contro la Spagna ultima partita in carriera per il centrocampista BERLINO () - "29 settembre 2023, squilla il telefono. Mi chiama Julian Nagelsmann. Richiesta: ritorno in nazionale. Primo pensiero nella mia testa: non sono stupido. Primo pensiero nel mio cuore: Sì. E il cuore ha deciso. Prim .