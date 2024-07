Euro 24 | 2-1 alla Turchia Olanda in semifinale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) L'si qualifica per le semifinali di2024 battendo in rimonta la2-1 (0-1). La nazionale guidata da Koeman al prossimo turno affronterà l'Inghilterra. Bella, mai doma e capace di reagire. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio ed un avvio di ripresa in cui ha rischiato il tracollo, l'si riprende e negli ultimi venti minuti della partita all'Olypiastadion di Berlino ribalta laconquistando unache promette altro spettacolo contro l'Inghilterra. A portare avanti Calhanoglu e compagni è il prepotente colpo di testa di Akaydin nel primo tempo che cancella di colpo il buon avvio degli Orange. Nella ripresa la Nazionale della mezzaluna e della stella sfiora il raddoppio ma poi col passare dei minuti concede troppo camposquadra di Koeman che pareggia con l'interista De Vrij e passa avanti con l'autogol di Mert Muldur per il definitivo 2-1 che vale la super sfida con gli inglesi a Dortmund per giocarsi la finalissima di2024.