Euro 2024 Olanda-Turchia | Erdogan atteso a Berlino dopo la polemica Demiral

(Di sabato 6 luglio 2024) Il presidente turco Recep Tayyiparriverà apoco prima dei quarti di finale didellacontro l’le polemiche sulla squalifica della Uefa al giocatore turco Meriharriverà anon molto prima del calcio d’inizio delle 21:00 allo Stadio Olimpico e partirà la sera stessa, ha detto l’ufficio dialla dpa. Finora non sono state annunciate ulteriori appuntamenti in Germania. Lo si apprende dall’Adnkronos.non ha ancora commentato la squalifica di due giornate dalla Uefa per il difensoreche ha imitato con le dita la forma della testa di un lupoil suo secondo gol nella vittoria per 2-1 contro l’Austria negli ottavi di finale di martedì. Il controverso saluto del lupo è attribuito, tra l’altro, a un movimento estremista di destra.