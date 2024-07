Euro 2024 il calendario delle partite in diretta tv su Sky e Rai - 6 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 6 luglio 2024) UEFAPEI GERMANIAInghilterra - Svizzera ore 18 insu Sky Sport e Rai 2 Olanda - Turchia ore 21 insu Sky Sport e Rai 1 Sarà tra Francia e Spagna la prima semifinale diil 9alle 21 a Monaco di Baviera. Il Portogallo viene battuto solo ai calci di rigore (5-3), dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Dopo il mondiale perso ai rigori, stavolta la Francia di Deschamps sorride. La sfida di Amburgo vale un posto in semifinale. Da una parte c'è Cristiano Ronaldo, dall'altra Kylian Mbappé, simboli di Portogallo e Francia, ma per entrambi la serata non è di quelle memorabili: il portoghese non riesce a essere incisivo, il francese, condizionato dalla maschera protettiva al naso, nemmeno, tanto da chiedere la sostituzione dopo il primo tempo supplementare.