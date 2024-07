Emendamento Mulè Casini | Serie A autonoma è un bene per tutti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) “? Avvierebbe finalmente un percorso di riequilibrio del sistema. Sarebbe riconosciuto un giusto ruolo al settore professionistico, confici per tutto il movimento di base, come la valorizzazione dei giovani e la tutela dei territori. Siamo lieti dell’attenzione che hanno scelto di dare a questo tema il governo, con il ministro Abodi, e il Parlamento, in Senato con l’indagine conoscitiva che ci ha visto in audizione, e ora alla Camera con quest’di maggioranza“. Sono le parole espresse dal presidente della Lega calcio diA, Lorenzo, intervistato dal Corriere della Sera, in merito all’imminente conversione in legge del decreto sport e in particolare sull’che potrebbe cambiare gli equilibri fra LegaA e Figc.