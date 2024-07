Damiano assente dai social che fine ha fatto il frontman dei Maneskin?

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) (Adnkronos) – What is doingDavid? C’è un alone di mistero sulla vita che conduce al momento ildei, incentivata anche dalla curiosa assenza daidi cui è sempre stato frequentatore. L’ultimo post su Instagram risale infatti al 25 di giugno, ed è una foto in cui il cantante indossa una canotta e dei jeans Diesel, di cui viene definito nei commenti dalla stessa azienda “primo ambasciatore maschile mondiale”. Ma nulla di più: il post precedente è addirittura di otto settimane fa e lo ritrae al Met Gala assieme alla nuova fidanzata, l’attrice americana Dove Olivia Cameron (il cui vero nome è Chloe Celeste Hosterman). Da quando il cantante ha deciso di trascorrere più tempo negli Stati Uniti, e si è trasferito in California per stare vicino alla nuova compagna, l’allure intorno alla sua figura è più quello di una star hollywoodiana che quello di un divo del rock, e la sua vita è un po’ scomparsa dai radar generando un senso di ‘segretezza’ che fa impazzire i fan.