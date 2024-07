D’Alessio torna per la 6a volta allo Stadio Maradona di Napoli il 2 giugno 2025

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 6 luglio 2024)– È arrivata sui social, a 24 ore dall’inizio del tour estivo, la nuova sorpresa di Gigiai suoi fan: dopo lo straordinario successo delle otto serate tutte sold out a Piazza del Plebiscito che hanno accolto oltre 100 mila persone provenienti da tutta Italia e non solo, l’artista partenopeo ha annunciato un nuovo imperdibile appuntamento per il 2Diego Armandodiper la sestadopo nove anni dall’ultima, nel 2016, ad esibirsi nel maestoso impianto sportivo della sua città, dopo le indimenticabili serate del 1997, 1999, 2001 e 2003, per cantare le sue canzoni più iconiche e amate dal pubblico, entrate nel cuore di 3 generazioni di italiani. I biglietti dell’evento sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.