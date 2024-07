Da Sinner alle proteste nelle carceri quante ne sai sulle notizie della settimana? QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 6 luglio 2024) Caos voli in Italia e in Europa: mentre un aeroporto siciliano è stato chiuso temporaneamente in un venerdì di partenze a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, molti voli stanno registrando ritardi anche importanti in tutto il mondo. Dopo aver devastato le isole Granadine nel Mar dei Caraibi, un uragano si è ulteriormente rafforzato fino a raggiungere la categoria 5. Al contempo l’Europa si sta muovendo per ridurre l’inquinamento, tra i responsabili del cambiamento climatico, introducendo da mercoledì 3 luglio un nuovo obbligo riguardante la vendita di prodotti in plastica. Alta tensione in un noto carcere italiano, dove negli scorsi giorni è scoppiata una rivolta dei detenuti che avrebbe coinvolto una quarantina di persone.