Cruzeiro-Corinthians domenica 07 luglio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 6 luglio 2024)al Mineirão di Belo Horizonte si affrontano per la Quindicesima Giornata del Brasileirao due grandi del calcio brasiliano che stanno vivendo momenti contrapposti,e Corinthias. La formazione guidata in panchina da Fernando Seabra è ai margini delle posizioni che daranno l’accesso alla prossima Copa Libertadores: con 20 punti raccolti in tredici incontri, il InfoBetting: Scommesse Sportive e