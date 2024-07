Corsa alla Casa Bianca Biden | Mi ritiro solo se me lo chiede Dio Onnipotente

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 luglio 2024) Washington, 6 luglio 2024 – “Mi ritirerei se non potessi battere Donald Trump? Dipende, se Diovenisse giù e me lo dicesse, potrei farlo”. Joerisponde così a George Stephanopoulos, nell’intervista di 22 minutiAbc News,domanda sull’ipotesi di ritirare la candidatura e abbandonare laper le elezioni Usa 2024. Il presidente degli Stati Uniti, che evidenzia gli obiettivi centrati e i risultati raggiunti nel suo mandato, ribadisce i concetti espressi in un comizio in Wisconsin. “Corro ancora perché credo di capire meglio” di tutti “cosa deve essere fatto per portare questa nazione ad un livello completamente nuovo“. Dibattito Usa, Trump strapazza: “Ma non si ritira d” “Se il Signorescendesse e dicesse ‘Joe, abbandona la’, io mi ritirerei”, dice, precisando subito che “il Signorenon scenderà”.