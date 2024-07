Corriere dello Sport – Napoli dopo Zanoli è pronta un’altra partenza | i dettagli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 6 luglio 2024) 2024-07-06 15:46:00 Illa sfortunata esperienza alla Salernitana, terminata con la retrocessione del club, Alessandroè di nuovo pronto a lasciare il. Il terzino si è infatti promesso al Genoa, che lo cerca e tratta ormai da diverse sessioni di calciomercato anche in virtù della stima dei dirigenti nei suoi confronti. Le cifre? L’operazione tra le due società è stata impostata sulla base di un prestito con riscatto sui 7 milioni di euro e, proprio in queste ore, si sta discutendo degli ultimi. Gaetano in uscita: il Cagliari vuole comprarlo Non solo. Anche Gianluca Gaetano resta in uscita, con il Cagliari che intende comprarlo a titolo definitivoil prestito della passata stagione.