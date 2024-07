Come si dice pappone a Milano? La Curva Sud del Milan boicotta il raduno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) In vista dell’inizio di stagione del, gli ultras dellaSud hanno comunicato che non saranno presenti alello per salutare i giocatori e il nuovo allenatore, Paulo Fonseca. LaSud delnon parteciperà alello Le ragioni sono spiegate attraverso un comunicato pubblicato su Instagram: “Con l’ormai tradizionalediello, lunedì prende il via ufficialmente la nuova stagione del, ma a differenza di quanto avviene da diversi anni a questa parte, la tifoseria organizzata non sarà presente. Il rinnovo massivo degli abbonamenti da parte del popolo rossonero, nonostante i sostanziosi rincari, rimarca ancora una volta l’amore incondizionato per questi colori nonché la fiducia riposta nell’operato della società, che si è recentemente esposta con dichiarazioni sulle ambizioni sul presente e sul futuro del