Come il funerale della principessa Diana ha ispirato l’austera processione di House of the Dragon

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 6 luglio 2024) È uno scontro tra fratelli quello che va in scena in Rhaenyra la crudele, che vede Ser Arryk e Ser Erryk combattere all’ultimo sangue. Inoltre, la regista diof theClare Kilner ci parlamessa in scena del corteo funebre e di quanto sia difficile lavorare con due gemelli identici.