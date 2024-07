Ciclismo | tragedia nel Giro d' Austria corridore norvegese muore dopo caduta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Vienna, 6 lug. (Adnkronos) - Il ciclistaAndré Drege è mortounaald', secondo quanto hanno riferito i media locali citando gli organizzatori dell'evento. Non si conoscono ancora le circostanze esatte dell'incidente. Apparentemente Drege faceva parte di un gruppo in fuga nella penultima tappa, che è stata vinta dal due volte campione del mondo di cronometro Filippo Ganna. La tappa si è svolta su un terreno montuoso. In seguito alla notizia della morte, la cerimonia di premiazione post-stage è stata annullata. Non è chiaro se domenica si svolgerà la tappa finale da Kufstein a Kühtai. Drege ha corso per la squadra continentaleCoop-Repsol. Il 25enne aveva già ottenuto quest'anno piccoli successi, come la vittoria assoluta aldi Rodi e al Tour dell'Egeo Meridionale.