Chiesa Juve la Roma in pressing ma lui non è convinto | ecco cosa lo frena

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 luglio 2024) La situazione tra, lae la: per i bianconeri non rientra nel progetto, i giallorossi in, ma lui prende tempo Nelle scorse ore l’agente di, ha incontrato Giuntoli e laha confermato che il calciatore non fa parte dei piani futuri di Thiago Motta. Il futuro dell’ex Fiorentina, dunque, sembra ormai lontano da Torino. Secondo quanto .