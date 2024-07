Che fine ha fatto Angie Cepeda protagonista de Il paradiso all’improvviso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 6 luglio 2024) Leonardo Pieraccioni si è sempre affiancato sul grande schermo ad attrici bellissime e talentuose. Se tuttavia alcune delle sue muse sono ancora molto popolari in Italia, di altre si sono invece perse le tracce. È il caso di, scelta dal regista e attore toscano comedel film Il: chehaoggi la bellissima attrice colombiana? Chehaha conosciuto grande popolarità in Italia nel 2003, anno in cui fu scelta da Leonardo Pieraccioni come interprete del film Il. Nella commedia, che riscosse grande successo, l’interprete colombiana vestiva i panni della misteriosa Amaranta, interesse amoroso del. Nonostante la buona accoglienza della pellicola, tuttavia,hapresto perdere le sue tracce (almeno in Italia).