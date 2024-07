Cantante di Amici 23 fa infuriare tutti | è tornato con la sua ex fidanzata cosa era successo nella scuola

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 6 luglio 2024) Ayle, ex volto di23, entrandoha conosciuto Lucia Ferrari ed aveva deciso di chiudere la sua precedente relazione per poterla frequentare anche fuori dal talent show, ma oggi il colpo di scena!di23 fa: Ayle ècon la sua exErano già settimane che "di23 fa: ècon la sua exera" L'articolodi23 fa: ècon la sua exeraproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. .