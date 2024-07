Calendario semifinali Euro 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilcompleto delledicon il, le, glie le informazioni sullatv e streaming delle partite. Sono rimaste in quattro a contendersi il titolo e le sfide di Monaco e Dortmund mettono in palio i due pass per la tanto ambita finale. La Spagna partirà favorita contro una Francia approdata in finale senza aver ancora segnato un gol su azione (un rigore e due autogol), mentre si preannuncia aperto il confronto tra Olanda e Inghilterra, approa questo punto del torneo dopo percorsi diversi tra loro. Gli incontri si giocheranno martedì 9 e mercoledì 10 luglio, alle ore 21: entrambe le partite saranno visibili sia in chiaro su Rai Uno che in pay su Sky Sport Uno, con relativi streaming su RaiPlay e SkyGo.