Calciomercato Venezia Di Francesco | Tessman? Giocherà per QUELLA SQUADRA e sul sostituto…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 luglio 2024), il tecnico Eusebio Diha parlato così dell’addio di Tannern, ormai ad un passo dall’Inter Intervenuto nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del, Eusebio Disi è espresso così sui calciatori che andranno via dal club arancioneroverde, tra cui Tannern, in procinto di trasferirsi alla corte dell’Inter .