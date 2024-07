Calciomercato Roma si infittisce l’asse con la JUVENTUS | ecco un altro bianconero finito in orbita giallorossa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 luglio 2024) Labussa in casaper quanto riguarda il ruolo di centrocampista centrale. Il calciatore è stato scartato da Thiago Motta Da una parte l’interesse per Chiesa, dall’quello per Abraham.stanno trattando su più fronti in questi giorni di mercato e ora sarebbe spuntata una nuova pista interessante. Stando a .