Calciomercato Roma pronta l’OFFERTA per Chiesa | la Juventus FISSA IL PREZZO del pupillo di De Rossi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 luglio 2024) Lafa sul serio per. L’esterno, sempre più lontano dalla, potrebbe vestire la maglia giallorossa Federicoalla, un’idea di mercato che pian piano sta diventando sempre più concreta. Secondo Tuttosport, lanon è intenzionata a rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. L’ex Fiorentina non è ben vista a .