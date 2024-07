Cade nel vano ascensore e muore a Fasano | c' è un indagato per la tragedia di Clelia Ditano

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 6 luglio 2024) C'è un primoper omicidio colposo nell’inchiesta per la morte della 25enne di, caduta nella notte tra domenica e lunedì deldella palazzina dove abitava con la famiglia: è l'amministratore del condominio. L’iscrizione del suo nome nel registro degli indagati è un atto dovuto. Vale per lui, e varrà per le altre eventuali persone coinvolte nella.