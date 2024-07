Bossi-Fini legge assurda va cancellata | la sparata di Landini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) "Uno dei problemi che abbiamo nel nostro Paese si chiama, unache va". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio, all'inizio della manifestazione contro il caporalato organizzata a Latina dal sindacato dopo la morte di Satnam Singh. "Solo a una parte di quelli che vengono qui a lavorare, circa il 20% - ha aggiunto - gli danno il permesso di soggiorno, vuol dire che quellalì è unache crea clandestini perché determina poi le condizioni per cui quelle persone che sono state chiamate qui per lavorare non gli viene dato il permesso di soggiorno e sono costrette a stare in un sistema di sfruttamento, di clandestinità e anche di condizioni di vita demenziali". Quindi, ha concluso, "bisogna creare un sistema per cui la persona sfruttata deve avere il diritto che se denuncia il suo sfruttamento ottenga il permesso di soggiorno e un contratto nazionale".