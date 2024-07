Bodo Glimt-Brann Bergen domenica 07 luglio 2024 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 6 luglio 2024) Tredicesimo turno di Eliteserien norvegese che vede in programma il big match tra i campioni uscenti delprimi in classifica ed ilsecondo. La squadra di Knutsen è tornata in vetta dopo la sosta regolando il Sarpsborg in trasferta per 2 a 1 in rimonta. Un’autogol nel finale di gara ha permesso ai gialloneri di avere ragione di una squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e