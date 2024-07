Boato a Wimbledon nel match Popyrin-Djokovic | il pubblico esulta per la vittoria ai rigori dell’Inghilterra – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Novaksi stava preparando a ricevere la battuta dell’avversario sul campo di, gambe divaricate e sguardo determinato, quando undalha interrotto la sua concentrazione. Nulla, apparentemente, era accaduto sul campo: l’inspiegabile euforia dei tifosi sembra inizialmente cogliere il tennista di sorpresa. Il colpo di scena, infatti, era avvenuto nel corso di un altro: quello di Dusseldorf, dove parallelamente andava in scena la partita tra Inghilterra e Svizzera per i quarti di finale degli Europei 2024. A motivare l’entusiasmo delera stato il rigore decisivo di Trent Alexander Arnold, che ha mandato l’Inghilterra in semifinale. Dopo un attimo di smarrimento, anche il campione serbo ha capito la situazione, e ha sorriso mimando un calcio a una palla immaginaria.