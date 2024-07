Blitz dei sinti in Municipio | 4 condanne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Condannati in primo grado a pene che vanno dai 7 mesi agli 11 mesi e 10 giorni iche si resero protagonisti dell’assalto aldi Gallarate il 31 dicembre 2018, dopo lo sgombero del campo in via Lazzaretto. Erano quattro gli uomini a processo, accusati di aver rotto le vetrate d’ingresso del Comune, lanciato bottiglie e insultato e minacciato il sindaco Andrea Cassani, considerato il responsabile dello sgombero dell’area dove le famiglievivevano da anni. Ieri al Tribunale di Busto Arsizio si è svolto il processo con rito abbreviato davanti al giudice Rossella Ferrazzi. L’accusa aveva chiesto pene da un anno a 14 mesi mentre il Comune, costituitosi parte civile, aveva chiesto mille euro di risarcimento per il vetro rotto e 40 mila euro per danno d’immagine.