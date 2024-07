Biden | Non permetterò che un dibattito mi faccia fuori dalla corsa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) (Agenzia Vista) Madison, 05 luglio 2024 “Probabilmente avrete sentito il piccolodella ssettimana. Non posso dire che sia la mia migliore performance. Ci piace. Da allora ci sono state molte speculazioni. Cosa farà? Rimarrà in gara? Ti ritirerai. Cosa farete? Ecco la mia risposta. Mi candido. Non vincerò di nuovo perché non è il mio lavoro. Beh, sono il presidente in carica degli Stati Uniti d'America, in gran parte grazie a lei. Non è uno scherzo. Nel 2020, lei mi ha aiutato. Sono un candidato del Partito Democratico. Sono il candidato di questo partito perché milioni di democratici come voi mi hanno votato alle primarie in tutta l'America per essere il vostro candidato. Nessun altro”. Così il Presidente degli Stati Uniti Joenel suo discorso davanti ai suoi sostenitori a Madison nel Wisconsin.