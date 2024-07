Biden ignora pure i sondaggi | Sono l' unico che può battere Trump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Nell'intervista a George Stephanopoulous trasmessa da Abc News, organizzata dopo la debacle nel dibattito tv di Atlanta con Donald, il presidente degli Stati Uniti, Joeha affermato di essere "l'unica persona in grado di sconfiggere" il tycoon alle prossime elezioni americane. Come ribadito dall'inquilino della Casa Bianca, "solamente Dio potrà chiedermi di abbandonare la campagna elettorale" per la rielezione. .