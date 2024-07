Biden | Corro per la Casa Bianca e vincerò ancora

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 6 luglio 2024) Articolo pubblicato sabato 06 Luglio 2024, 11:04 Intervenendo a Madison, Wisconsin, il presidente americano ha fatto riferimento al recente controverso dibattito Joeassicura di voler portare avanti la Corsa per la. “Correrò e”, ha affermato, ricordando che “milioni di democratici come voi hanno votato per me alle primarie in tutta L'articolo: “per la” proviene da Il Difforme. .