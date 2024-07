Belluno | Istituto Friedman ' offriamo soggiorno a famiglia israeliana'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "È davvero incredibile quanto accaduto a unache aveva intenzione di recarsi in Europa e fare un salto anche nel nostro Paese e visitare le Dolomiti. La meta prescelta era San Vito di Cadore, località situata tra Cortina d'Ampezzo e Pieve di Cadore, importante destinazione turistica sia invernale che estiva". Lo dice Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell'Milton. "Purtroppo, come appreso dai media, nel momento della prenotazione di una struttura su Airbnb, il proprietario dell'appartamento ha impedito alladi soggiornare, rimbalzandoli con un messaggio antisemita sconvolgente: tornate nel vostro forno a gasì -prosegue-. Oggi uno dei nostri soci ci ha contattato e ha messo a disposizione gratuitamente la sua abitazione per vacanze a Cavalese, sempre nel complesso dolomitico, per offrire unallavittima del grave episodio di antisemitismo accaduto nel bellunese.