Beatrice | i look griffati non coprono mediocrità e maleducazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Lo Strega non strega più. Intendiamoci, è l'unico premio letterario in Italia che fa vendere copie a chi lo vince e a chi entra in finale, eppure a mettersi alla ricerca di libri che in questi ultimi tempi hanno davvero lasciato nel dibattito culturale il segno si fa alquanto fatica. Non è questione di qualità, del mi piace o non mi piace, ma di testi su cui vi è stata una vera discussione, che hanno segnato il tempo, diviso l'opinione pubblica. Senz'altro M di Antonio Scurati (2019), Canale Mussolini di Antonio Pennacchi (2010) e soprattutto La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano (2008). Alcuni, come Il colibrì di Sandro Veronesi (2020), Le otto montagne di Paolo Cognetti (2017), La scuola cattolica di Edoardo Albinati (2016), sono stati adattati per il cinema (in nessun caso un capolavoro), ottimi autori come Walter Siti nel 2013 - che infatti parlò di riconoscimento alla carriera ed Edoardo Nesi nel 2011 non hanno certo vinto con i loro lavori migliori.