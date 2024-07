Auto travolge quattro moto tre amici muoiono tra le fiamme

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 luglio 2024) AGI - Tre giovani sono morti nell'Oristanese in un incidente stradale causato da un violento scontro che ha coinvoltociclette e un'e che ha alimentato anche un pericoloso incendio nella zona di S'Arenarzu, in agro del Comune di Paulilatino, lungo la provinciale. Sul posto stanno operando le forze dell'ordine e dell'antincendio. Si è alzato in volo un elicottero Superpuma e sono in arrivo due Canadair. Il fuoco avanza spinto dal vento in una zona di sugherete. Le vittime sono due giovani di Paulilatino e uno residente a Ghilarza. Ferito un quartociclista, anche lui originario di Paulilatino: è stato ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, leviaggiavano in direzione Paulilatino e si sono scontrate con un'che procedeva in senso opposto lungo la provinciale per il quadrivio di 'S'arenarzu'.