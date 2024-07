Ascolti tv Portogallo-Francia domina la prima serata

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) (Adnkronos) – Gli Europei di calcio su Rai 1no ladi ieri. La partita tra, che ha visto laqualificarsi per le semifinali per 5-3, è stata vista da 5.559.000 di spettatori pari al 34.4% di share, registrando un picco didurante i rigori (6.159.000 spettatori, 48.3% share). Su Canale5, il film ‘La Rosa della Vendetta’ ha conquistato 2.104.000 spettatori con uno share del 12.6% mentre il programma ‘Quarto Grado – Le Storie’ su Rete4 ha totalizzato 912.000 spettatori e il 6.6% di share. Fuori dal podio troviamo Rai2 con ‘I Casi della Giovane Miss Fisher: La serie’ con 710.000 spettatori e il 4.2% di share, mentre a scegliere il film su Rai3 ‘Le cose che non ti ho detto’ son stati 671.