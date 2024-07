Allarme siccità in Sicilia il lago Rubino è dimezzato rispetto al 2023 | le immagini del drone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Lacontinua ad affliggere alla, con conseguenze drammatiche per agricoltori e allevatori. In questesi vede la sofferenza del, in provincia di Trapani, il cui livelloallo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo i dati di giugno del dipartimento regionale dell’autorità di bacino del distretto idrografico, dai 4,86 milioni di metri cubi d’acqua (Mmc) del giugnosiamo passati ai 2,75, in caloanche all’ultima rilevazione, che corrispondeva a 2,87. La capacità totale della diga, sul fiume Birgi è di 11,5 Mmc. L'articoloin, ilal: ledelproviene da Il Fatto Quotidiano. .