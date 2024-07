All’Arena Flegrea Massimiliano Gallo Francesco Cicchella Paolo Caiazzo e Biagio Izzo

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di sabato 6 luglio 2024) All’Area4 spettacoli in abbonamento conper un settembre comico. Riprogrammati a settembre gli spettacoli della rassegna, Quadrifoglio in Arena, inizialmente previsti a luglio. Di seguito il calendario aggiornato della rassegna teatrale del “settembre comico” in programma presso l’Arenadella Mostra d’Oltremare di Napoli. .