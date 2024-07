Al via i saldi estivi 9 milioni fanno shopping nel weekend

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Al via in tutta Italia i2024: secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Fismo, l'associazione dei negozi di moda Confesercenti, saranno circa 9gli italiani che questoapprofitteranno delle vendite di fine stagione per acquistare a prezzi di occasione, per una spesa media stimata in circa 100 euro a persona. Un giro d'affari che toccherà il miliardo di euro nel fine settimana e 3,5 miliardi nell'intero periodo. I negozianti si attendono vendite più o meno in linea con lo scorso anno. Il 55% dei consumatori ha intenzione di compiere un acquisto entro la fine degli sconti, ad agosto. Ad attendere isono soprattutto gli abitanti delle regioni del Sud e delle Isole (63% di interessati, nelle regioni del Nord è il 49%) ed i giovani sotto i 34 anni (59% di interessati).