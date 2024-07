Aeroporto intitolato a Berlusconi Majorino Pd | scelta imbarazzante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Milano, 6 luglio 2024 – "Unainopportuna e”. È con queste parole che l’esponente milanese del Partito Democratico e capogruppo Pd in Consiglio regionale, Pierfrancesco, boccia la proposta di intitolare il secondo scalo più importante d’Italia dopo Fiumicino a Silvio. Proposta avanzata già nelle settimane successive alla sua morte, il 12 giugno 2023, e che ieri ha ricevuto l’avallo dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Se da una parte appare scontato che il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture darà il suo ok finale, com’è si è subito affrettato a confermare Matteo Salvini, legato al Cavaliere da un’amicizia, dalla comune “fede” milanista e dall’amore per Milano, lo era altrettanto il fatto che soprattutto a sinistra l’idea di atterrare o decollare dall’intercontinentale “” avrebbe fatto storcere il naso.