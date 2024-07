Addio a Pino D’Angiò il cantautore è morto a 71 anni Il successo negli anni ’80 era sul palco anche nell’ultima edizione di Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo una lunga malattia èil. Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa dell’artista campano all’età di 71, gli ultimi passati a combattere contro una brutta malattia. Nato a Pompei,era arrivato al grandecon la celebre hit Ma quale idea, che rimase al vertice delle classifiche per 14 settimane tra il 1980 e il 1981., il cui vero nome era Giuseppe Chierchia, era statoattore e produttore musicale. Non si deve tornare troppo in là nel tempo per ritrovare la sua ultima apparizione pubblica che risale al2023, in cui nella serata dei duetti aveva cantato insieme ai Bnkr44 che avevano rilanciato proprio una versione modernizzata della sua famosa hit. Proprio per questo brano ‘funk’ è considerato il precursore del genere rap italiano.