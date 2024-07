Addio a Pino D’Angiò il cantante è morto a 71 anni La famiglia | Sei stato un regalo ora c’è il buio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024), nome d’arte di Giuseppe Chierchia, èall’età di 71. Il cantautore di Pompei, salito alla ribalta negliOttanta dopo il clamoroso successo del brano Ma che idea (che ancora oggi fa ballare i giovani di tutta Italia), per una vita intera ha affrontato numerosi problemi di salute. Iniziati 21fa, con la scoperta del primo tumore. Ma che non gli hanno impedito di tornare sul palco nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha duettato con i giovanissimi Bnkr44, dando vita a una versione rivisitata della canzone che si è poi trasformata in un successo radiofonico. «I ragazzi del gruppo conoscevano la canzone e la canticchiavano ancora prima del Festival di Sanremo. Sonochiamato con mia grande sorpresa.