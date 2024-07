A che ora ricomincia Fognini-Bautista Agut Wimbledon 2024 | programma punteggio tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Qualora il meteo dovesse essere clemente, domani, sabato 6 luglio, si completerà il match valido per il terzo turno del tabellone di singolare maschile dell’edizionedi, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, che sull’erba outdoor britannica, vedrà l’azzurro Fabioopposto allo spagnolo Roberto. LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 12.00 E NON PRIMA DELLE 13.00) Il match riprenderà sempre sul Court 16 come secondo match a partire dalle ore 12.00 italiane, dopo l’incontro di doppio Mahut/Mansouri-Stalder/Vukic, e si giocherà comunque non prima delle 13.00 italiane: al momento dello stop, quest’oggi, ilera sul 6-7 (6) 6-3 7-5 4-5 in favore di, con il ligure, in vantaggio di un set, che si apprestava a servire per restare nel quarto parziale.