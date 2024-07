A che ora la F1 su TV8 oggi | programma in chiaro qualifiche GP Gran Bretagna 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) LealPremio didi Formula 1 avranno luogo nella giornata di sabato 6 luglio. La sessione atta a determinare lo schieramento di partenza comincerà alle ore 16.00 italiane. Il tracciato di Silverstone è cambiato nel corso degli anni e ora è modernissimo. Eppure, alcune vie di fuga sono ancora ridotte. Questo significa che, talvolta, si verificano rovinose uscite di pista che causano l’esposizione della bandiera rossa. Teoricamente la lotta per la pole position avrà luogo dalle 16.48 del nostro Paese, sempre che non vi siano ritardi dovuti a imprevisti di sorta. Dunque, come seguire lein TV? Classifica Mondiale piloti F1: Verstappen allunga, Leclerc avvicina il secondo posto TV IN– Non è prevista alcuna copertura inin diretta.