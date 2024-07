Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 6 luglio 2024) Sono state arrestate quattro persone, tra cui un adulto, gli altri erano minorenni per l’aggressione alladelfrancese, Prisca Thévenot e alla sua vice. Reed Hastings, il co-fondatore di Netflix e tra i più ricchi e generosi donatori del Partito democratico chiede che Joe Biden si faccia da parte e abbandoni la corsa per la rielezione alla Casa Bianca. Israele e le Nazioni Unite stanno negoziando il dispiegamento del sistema di comunicazione SpaceX Starlink di Elon Musk a Gaza come parte di un piano per aumentare la sicurezza degli operatori umanitari delle Nazioni Unite nell’enclave. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non agirà come possibile mediatore nei negoziati per la risoluzione del conflitto ucraino. Lo ha detto su Channel One ildella stampa presidenziale russa Dmitry Peskov, come riportato dalla Tass.