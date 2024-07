Zelensky si congratula con Starmer e ringrazia Sunak

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "zioni a Keire al partito laburista per la vittoria elettorale. L'Ucraina e il Regno Unito sono stati e continueranno a essere alleati fidati nella buona e nella cattiva sorte", ha scritto sui social Volodymyrndo poi il premier uscente: "Sono grato al mio caro amico Rishiper il fermo sostegno del governo del Regno Unito sotto la sua guida. I carri armati Challenger, i missili Storm Shadow, l'addestramento per i nostri piloti e il primo accordo bilaterale di cooperazione per la sicurezza sono solo alcuni dei nostri successi condivisi che l'Ucraina non dimenticherà mai. Grazie, Rishi". .