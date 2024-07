Vola giù dalla teleferica e muore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) La mamma carica i bagagli sulla, una specie di slittino usato per il trasporto delle merci manovrato dall’alto. I suoi bambini sono eccitati: le loro cose voleranno appese a una fune sul vuoto, saranno lassù ad aspettarli. La giovane donna, che fa l’insegnante in provincia di Trento, resta impigliata. E la piattaforma si mette in moto portandosela dietro. Rimane aggrappata per 50 metri. Poi non riesce più a tenersi e precipita in un dirupo, un volo fatale di altri cento metri. Margherita Lega, 41 anni, residente in provincia di Trento,in valle Anzasca, ai piedi della parete Est del Monte Rosa, sotto lo sguardo del marito e dei due figli piccoli. All’inizio di quella che doveva essere una bella vacanza in baita a Calasca Castiglione, nel Verbano Cusio Ossola.