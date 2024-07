VIDEO Castellammare di Stabia | bombe droga e una fattoria con animali protetti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Si riapre la stagione di controlli lungo la costa stabiese e le pendici dei monti Lattari, in questo periodo floride di piantagioni di cannabis. Tornano a sostenere lo sforzo già intenso dei carabinieri della compagnia didi, i militari dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria. I risultati non tardano. In manette Vincenzo Gargiulo, 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto 170 grammi circa di polvere pirica esplosiva, 2 artifizi pirotecnici del peso di 200 grammi e 18 detonatori elettrici con telecomando per l’attivazione a distanza degli ordigni. Stessa sorte per il 52enne Domenico Iacone. Nella sua carrozzeria erano nascosti 20 ordigni esplosivi.